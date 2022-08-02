شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لمنطقة تنفيذ الغارة الأمريكية على زعيم القاعدة أيمن الظواهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة العربية، فيديو من منطقة تنفيذ الغارة الأمريكية التى قتلت زعيم تنظيم القاعدة فى أفغانستان أيمن الظواهري، وذلك بالعاصمة الأفغانية كابول.

وفى وقت سابق قالت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في الغارة الأمريكية على أفغانستان.

وقالت المصادر إن الغارة الأمريكية لطائرة بدون طيار في أفغانستان أدت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وأوضحت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيكشف عن تفاصيل عملية للتخلص من هدف مهم تابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان.