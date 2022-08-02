محافظ أسوان: إنجازات مبادرة "حياة كريمة" تشبه المعجزة وتخطت نسبتها 65%

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن الإنجازات التى أحدثتها مبادرة حياة كريمة تشبه المعجزة، متابعا: "لدينا 2321 مشروعا نعمل عليهم فى أسوان بتكلفة 45 مليار جنيه لتوفير حياة كريمة لأهالى أسوان وتأسيس بنيه تحتية كاملة، فمبادرة حياة كريمة وفرت خدمات متعددة للمواطنين".

وأضاف محافظ أسوان، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج "من مصر" على قناة سى بى سى، أن نسبة الإنجاز فى مبادرة حياة كريمة تجاوزنا 65% والمتبقى من المشروعات هى الأسهل وتنتهى فى 31 ديسمبر المقبل، ومبادرة حياة كريمة تهدف لتحسين دخل المواطنين عبر المجمعات الخدمية والحرفية.

وتابع محافظ أسوان، أن مشروع الهوية البصرية الذى يحدد هوية المحافظة وتم الانتهاء من المرحلة الأولى فى الأماكن السياحية ووسائل النقل وقد انتهينا من مركز ومدينة أسوان بالكامل وسنتحول لإنجاز باقى المدن والسياح عندما يصلون إلى أسوان يشاهدون الهوية البصرية التى تجمع بين عراقة الماضى وأصالة الحاضر وتزين شوارع مدينة أسوان، مؤكدا أن مشروعات التطوير بالمحافظة مرتبط بالهوية البصرية.