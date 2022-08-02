بحوزته "بودرة وهيروين".. تفاصيل القبض على نجل "توفيق عكاشه" في النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على "إبراهيم" نجل الإعلامي توفيق عكاشة وبحوزته كمية من مخدر "البودرة" بمنطقة النهضة.

وصرحت مصادر أمنية لـ "الخليج 365"، أن المتهم تم القبض عليه منذ عدة أيام بمنطقة النهضة التابعة لمدينة السلام، وبحوزته مخدر "البودرة" بقصد التعاطي.

من جانبها، حددت محكمة الاستئناف جلسة 13 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة إبراهيم توفيق عكاشة، وأخرى في قضية إحراز مواد مخدرة وتزوير، بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وذكر أمر إحالة المتهم إبراهيم توفيق عكاشة، البالغ من العمر 26 عاما، والمتهمة "أسماء. أ. ع" إلى محكمة جنايات القاهرة، أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "حشيش، وهيروين، وبوردة"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية، التي أجريت بشأن الواقعة، أن مجري التحريات أبصر المتهم الأول يسقط منه كيس بلاستيكي شفاف، يظهر بداخله مسحوق لجوهر الهيروين المخدر، فالتقطه، وبمواجهته أقر بتعاطيه والمتهمة الثانية للمواد المخدرة، وتسبب ذلك في إعيائها فضبطهما، وبتفتيش الأول عثر على كيس آخر بلاستيكي يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وقدمت له المتهمة الثانية كيسا بلاستيكيا، يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وعزا قصدهما تعاطي المواد المخدرة.