شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تلقينا طلب روسيا وأوكرانيا للتحقيق في هجوم على الأسرى الأوكران بدونيتسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن أنطونيو جوتيريش تلقى طلب روسيا وأوكرانيا التحقيق في هجوم مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في دونيتسك، وتجري دراسته، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة : الأمين العام تلقى طلبات من الجانبين للتحقيق في الأمر، ونحن نبحث فيما إذا كانت هناك ظروف تسمح للأمم المتحدة بالتحقيق.

فى وقت سابق ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الحكومة النيوزيلندية أعلنت عن حزمة جديدة من العقوبات ضد القوات المسلحة الروسية والمجمع الصناعي العسكري.

وأوضحت "تاس" أن بيانا لوزارة الخارجية النيوزيلندي أكد اليوم /الاثنين/ فرض عقوبات على القوات المسلحة الروسية، بما في ذلك على المؤسسات الدفاعية المسؤولة عن توريد الأسلحة والمعدات العسكرية.

وشملت العقوبات أيضا شركة التأمين "سوكازا" والسكك الحديدية الروسية، وكذلك المنظمات العاملة في مجال البحث والإنتاج والاختبار للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية.