شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف مكتب التنسيق: يتاح للطالب التقديم في أكثر من اختبار قدرات بالكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد عطا، المشرف العام على مكتب تنسيق القبول بالجامعات، إن اختبارات الطلاب تتاح أمام كل الطلاب، حتى قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

وأضاف عطا، في لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن من حق كل طالب أن يقدم لأكثر من اختبار بالكليات، وإذا رسب الطالب يمكنه إعادة الاختبار مرة أخرى، ولكن تختلف الاختبارات من كلية لكلية أخرى.

وتابع المشرف العام على مكتب تنسيق القبول بالجامعات، أن اختبارات القدرات تقيس مهارة الطالب وقدرته قبل دخول الجامعة، "يجب على الطلاب اختيارات الكليات التي تناسب ميولهم وتواكب سوق العمل فيما بعد".

وأكمل: "كليات الذكاء الاصطناعي عليها إقبال كبير جدا، ومفهوم كليات القمة غير صحيح، والمهم اختيار الطالب للكلية التي يرى نفسه فيها وتناسب ميوله وقدراته".

وأتم: "لن يدخل طالب إلى مكاتب التنسيق بدون ارتداء كمامة، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا".