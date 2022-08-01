"بتعيط على طول".. القبض على عامل وزوجته لاتهامهما بقتل ابنتهما في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل وزوجته لاتهامهما بالتسبب في مقتل ابنتهما، نتيجة الاعتداء عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، بسبب بكاءها المستمر في بولاق الدكرور، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وفاة طفلة في بولاق الدكرور، ووجود شبهة جنائية في وفاتها.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن والد الطفلة ووالدتها، اعتديا عليها بالضرب، بسبب بكاءها المستمر، ما أسفر عن مصرعها.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.