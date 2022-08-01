بالرقم القومي.. إعلان مواعيد مقابلات وظيفة نيابة إدارية دفعة 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أعلنت النيابة الإدارية مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة2021.

المواعيد المحددة تخص جامعات (سوهاج - جنوب الوادي - أسوان - أزهر القاهرة - أزهر طنطا - أزهر تفهنا).

تبدأ المقابلات يوم الإثنين 8 أغسطس 2022 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.

تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية:

1. التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

2. ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3. التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

4. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (ارتداء الكمامة والفيس شيلد).

ويمكن الاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عبر إدخال الرقم القومي (هنـــا).