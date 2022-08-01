ضبط هواتف وأدوية مرتفعة الثمن حاول موظفين تهريبها في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من التليفونات ماركة iPhone، اخفها موظف بإحدى الشركات العاملة بالمطار داخل حقيبة، كما تم ضبط حقيبة أدوية متخلفة حاول موظف آخر الخروج بها من الصالة وتضليل رجال الجمارك، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية في الصالة الحمراء بمبنى الركاب رقم ٣ على الركاب وأطقم الطائرات، اشتبه أحمد عادل مأمور الجمرك في موظف أثناء خروجه من الصالة، وأكد أنه يعمل بإحدى الشركات وقادم من الغردقة، وطلب منه مأمور الجمرك فتح حقيبته للتفتيش، حاول إبلاغه أنه لم يكن في رحلة خطوط دولية ولا يتذكر رقم "القفل" المغلقة به الحقيبة.

طلب حازم محمد مدير الحركة المشرف على الصالة من الموظف وضع الحقيبة للتفتيش على جهاز الفحص بالأشعة بالصالة، وحاول الموظف مغافلة الجمارك والهروب بالحقيبة من الصالة، وجرى خلفه رجال الجمارك وتم ملاحقته لمسافة طويلة وتم الإمساك به، وكلف تامر رمزي مدير الجمرك أحمد عادل بفتح وتفتيش الحقيبة، مما أسفر عن ضبط ١٤٣ محمولًا ماركة iPhone، وبالتحقيق معه تبين أنه اتفق مع راكب أن يترك له الحقيبة في مكان متفق عليه ومصور ومرسل على "الواتس آب" على أن يأخذها الموظف ويخرج بها وتم ضبطه وتحرير محضر.

وفي المحاولة الثانية نجح كل من فادي نبيل ويوسف مسعد مأمورا الجمرك، وأحمد فؤاد مدير الحركة وحسين هيكل مدير الجمرك في منع خروج حقيبة بها كميات كبيرة من الأدوية غالية الثمن، وذلك وسط حقائب متخلفة يتم تسليمها لأصحابها بنظام خدمة التوصيل، وذلك باتباع الإجراءات ووجود تفويض من الراكب للشركة مدون فيه كل التفاصيل عن حقائبه المتخلفة، وصور من جواز السفر، وختم الوصول، ومحضر الفقد، وإذن التسليم وهو ما لم يتقدم به موظف الشركة بعدما تم وضع الحقائب وعددهم يتجاوز الخمسين، وتفتيشها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف منشاوي، تلاحظ له وجود حقيبة بها كمية كبيرة من الأدوية طلب فادي نبيل الأوراق الخاصة بالحقيبة من الموظف، والذي تعلل بأن الحقيبة دخلت وسط حقائب خدمة التوصيل بالخطأ.

قام حسين هيكل بتكليف فادي نبيل بتفتيش الحقيبة يدويًا تحت إشراف أحمد فؤاد، مما أسفر عن وجود ١٥٤٩ عبوة وأمبول دوائي خاص بعلاج أمراض الأورام قدرت مبدئيًا باثنان وربع مليون جنيه مصري.

امر تامر رمزي مدير الإدارة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الموظف في الحالة الأولى، كما أمر حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الأولى بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الموظف في الحالة الثانية، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الموظفين للنيابة المختصة.