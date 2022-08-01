عرض الكوميديا السوداء على خشبة مسرح روابط السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

يستضيف مسرح "ساحة روابط للفنون‏"، بوسط القاهرة، عرض "الكوميديا السوداء" يوم السبت المقبل /6 أغسطس/ في تمام الساعة الثامنة.

ويقدم العرض المسرحي "الكوميديا السوداء" نوعًا صعبًا من الكوميديا وجديدًا بالساحة؛ لأن هذه النوعية من العروض قليلة بمسارح مصر.

"الكوميديا السوداء" يؤديها الفنانون: أحمد الشرقاوي، وبرناديت، وحسام ادريس، ومحمد داوود.

يذكر أن فنون الكوميديا السوداء هي نوع من الكوميديا والهجاء تمتاز بأنها تناقش موضوعات تعتبر عمومًا نوع من التابوهات، ويتم التعاطي مع تلك الملفات بشكل فكاهي، وساخر مع الاحتفاظ بجانب الجدية في الموضوع، ومنها الموت والانتحار والحرب والإرهاب والعنف والجريمة والخيانة الزوجية والجنون والعنصرية والشوفينية، وغيرها.