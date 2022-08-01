وزيرة الهجرة عن الطفل "ياسين": "فلذة كبدك أعظم من أكتر حاجة غالية اشتريتها بفلوسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

زارت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الطفل المصري ياسين حسام، العائد من المملكة العربية السعودية للعلاج بالمعهد القومي للأورام، للاطمئنان على صحته.

ونشرت وزيرة الهجرة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورتها أثناء الزيارة وكتبت: "قولي أكتر حاجه دفعت فيها فلوس علشان تجيبها.. تقدر تقارنها بفلذة كبدك اللي استلمتها ببلاش".

وأضافت: "تخيل أن الهبة دي اللي من عند ربنا، أعظم من أكتر حاجة غالية أنت اشتريتها بفلوسك".

وتابعت: "حمدلله على سلامة ياسين، وربنا يقومه بالسلامة لأمه اللي عارفة كويس جدًا أن دعواتها بعودة ابنها إلى أرض بلده، ماراحتش هدر.. ربنا بيستجيب بتوقيته".

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم، استجابت بعد استغاثة ولي أمر الطفل بتوفير إخلاء طبي جوي بطائرة مجهزة طبيًا لاستكمال علاجه بمصر حيث انتهى التأمين الطبى للطفل ولم يعد يغطى تكلفة العلاج، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بمصر لتوفير مكان للطفل واستكمال علاجه، كما تم موافاة وزارة الصحة بكافة التفاصيل الطبية عن حالة الطفل، حيث تم التواصل مع أسرة الطفل بالمستشفى السعودى الألمانى فى المملكة العربية السعودية، لمعرفة تفاصيل الحالة الطبية الكاملة للطفل.