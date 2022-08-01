فيديو.. الجيزة: إزالة 6 عقارات متعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يرصد إزالة ٦ عقارات متعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر ببولاق الدكرور بالإضافة لإزالة عقار آيل للسقوط.

وتواصل الأجهزة المعنية بوزارة النقل، بالتعاون مع محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال مشروع إنشاء المحاور المرورية أبرزها -(محور 26 يوليو الجديد وكمال عامر وتطوير وتوسعة الطريق الدائري).

ويبلغ إجمالي التعويضات التي سيتم سدادها للمضارين من إزالات العقارات والمباني المتعارضة مع خطة التوسعة تصل وحدها إلى حوالي 5 مليارات جنيه، حيث تم تخصيص 30 ألف جنيه قيمة التعويض للغرفة الواحدة في العقار المزال، و1500 جنيه لمتر المحل، أو المتر التجاري.

وقال مصدر بمحافظة الجيزة، إن العمل يجري الآن على الانتهاء من أعمال الخاصة بمحاور "الفريق كمال عامر"، ثم محور "عمرو بن العاص العملاق" الذي بدأ العمل به، وهو محور مواز لمحور كمال عامر، وفي إطار العمل به صدر قرار نزع الملكية منذ أيام.