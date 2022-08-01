"صناعة المكان".. ندوة في بيت المعمار المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

يقيم بيت المعمار المصري، بدرب اللبانة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان "صناعة المكان .. ماذا ولماذا"، في السادسة مساء غد الثلاثاء، وتحاضر فيها الأستاذة لبنى عبد العزيز.

وتناقش الندوة مصطلح صناعة المكان كمفهوم جديد في مجال دمج المجتمعات المحلية في تصميم وتشكيل فراغاتها العامة بما يناسب أنشطة واحتياجات أفراد المجتمع، التي تختلف وفقًا للخصائص الثقافية والاجتماعية والظروف البيئية، والفرق بين صناعة المكان وبين التصميم العمراني لتشابه بعض أدواتهم واشتراكهم في بعض التقنيات.

وتتضمن محاور اللقاء: مفهوم صناعة المكان وأهميته للمدن، كما يتضمن التخطيط والتصميم للمجتمع بشكل عام، وأهمية ممارسته وتدريسه، وأفضل الممارسات العالمية والوطنية وأبرز التحديات وارتباطه بجودة الحياة، بالإضافة لتعريف مختصر بشبكة "أماكن" لصناعة المكان في الوطن العربي.

الدكتورة لبنى عبد العزيز هي معمارية باحثة في العمران المستدام والدراسات البيئية السلوكية، حاصلة على درجة الدكتوراه في استحداث نموذج لدمج المجتمع في إدارة سياسات التنمية العمرانية من جامعة القاهرة، وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض بالجمعية السعودية لعلوم العمران والجمعية الأمريكية لأبحاث التصميم البيئي EDRA وجمعية المعماريين المصرية.