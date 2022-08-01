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عودة حركة قطارات الخط الثانى للمترو بعد إصلاح عطل فنى

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القاهرة - سامية سيد - عادت حركة قطارات مترو الأنفاق بالخط الثانى لطبيعتها بعد إصلاح عطل فنى، أدى لتوقف حركة القطارات 5 دقائق تقريبا.

 

وأكد أحمد بكير المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخط الأول والثاني، أن العطل لم يستمر طويلا وتم إصلاحه على الفور، مشيرا أن التوقف لم يتخط 5 دقائق.

 

وأوضح بكير أنه تم التعامل مع العطل بشكل فورى وسريح حتى لا تتأثر الحركة، تم إعادة الحركة لطبيعتها فى أسرع وقت.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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