رئيس الأركان يتفقد عددا من مراكز التدريب ويمر على إحدى تشكيلات الدفاع الجوى

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة الاستعداد والكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بتفقد عدد من مراكز التدريب لجنود القوات المسلحة والمرور على إحدى تشكيلات الدفاع الجوى للاطمئنان على مدى الجاهزية والاستعداد القتالى والوقوف على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية للأفراد والمعدات.

والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من الجنود الذين يقضون فترة الإعداد العسكرى بمراكز التدريب حيث نقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد الفرد المقاتل القادر على حماية الوطن والزود عن مقدراته ، مؤكداً على ضرورة الارتقاء بمنظومة التدريب وتطويرها وامتلاك أسلحة ومعدات حديثة للوصول بالقوات المسلحة إلى أعلى درجات الكفاءة القتالية.

وأدار حواراً استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات وأوصاهم بالتمسك بالانضباط العسكرى والحفاظ على الأسلحة والمعدات وصيانتها بشكل دورى لتظل قواتنا المسلحة على أعلى درجات الكفاءة القتالية ، وأشاد بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح بكل ما يدور فى الأوضاع الداخلية والخارجية من متغيرات وتداعياتها وما يتطلبه ذلك من الحفاظ على اليقظة الكاملة وعدم الاسترخاء والمحافظة على الاستعداد القتالى العالى للقوات المسلحة والتدريب المستمر على كافة المهام لتظل القوات المسلحة صمام القوة والأمان والجدار القوى الذى يحمى السلام والتنمية.

حضر التفقد عدد من كبار قادة القوات المسلحة.















