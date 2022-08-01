البيت الأبيض يكشف نتيجة اختبار بايدن لكورونا.. وطبيبه: صحته جيدة

القاهرة - سامية سيد - قال الطبيب كيفن أوكونور، المعالج للرئيس الأمريكى جو بايدن فى مذكرة، اليوم الاثنين، بعد يومين من ‏إصابته مجددا بفيروس كورونا أن اختباره اليوم جاء إيجابيا، مشيرا إلى أن الرئيس البالغ من العمر 79 ‏صحته جيدة.‏

وكتب أوكونور فى مذكرة أصدرها البيت الأبيض: "يستمر الرئيس فى الشعور بالتحسن عندما يبدأ ‏أسبوعه نظرًا لإيجابيته المرتدة التى أبلغنا عنها يوم السبت، واصلنا المراقبة اليومية. هذا الصباح، كما ‏يمكن توقعه، ظل اختبار المستضد إيجابيًا ".‏

وأضاف أوكونور: "سيستمر الرئيس فى إجراءات العزل الصارمة كما تم وصفها سابقًا"، ولم يوضح ما أم ‏كان بايدن يعانى من أى أعراض أو سيخضع لأى علاجات جديدة.‏

أدت التطورات الأخيرة إلى تغيير جدول بايدن مرة أخرى، حيث كان من المقرر أن يسافر الرئيس إلى منزله ‏فى ويلمنجتون بولاية ديلونجى يوم الأحد ثم إلى ميشيجان يوم الثلاثاء، لكن تلك الخطط ألغى، وليس ‏من الواضح على وجه التحديد إلى متى سيحتاج إلى البقاء معزولًا بينما ينتظر أن تهدأ عدواه المرتدة.‏

كانت حالة بايدن خفيفة نسبيًا، وقد نسب البيت الأبيض وخبراء الصحة الفضل فيها إلى اللقاحات ‏والعلاجات، ويقول خبراء الصحة أنه من غير الواضح على وجه التحديد مدى انتشار العدوى ‏‏"الارتدادية" لدى الأشخاص الذين يتناولون عقار باكسلوفيد، ولكن يُعتقد أنها نسبة صغيرة.‏

وخرج بايدن من العزل الأولى يوم الأربعاء الماضى بعد إكمال دورة علاج لمدة خمس أيام من عقار ‏باكسلوفيد، وهو علاج مضادة للفيروسات من إنتاج شركة فايزر، وجاءت نتيجة اختباره الخاص بكورونا ‏سلبية مساء الثلاثاء، ومرة أخرى صباح الأربعاء.‏