أمطار في أغسطس.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ6 أيام مقبلة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 2 أغسطس إلى الأحد 7 أغسطس 2022.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وقالت الإرصاد، إنه اعتبارًا من يوم السبت 6 أغسطس إلى الثلاثاء 9 أغسطس 2022، ومن خلال خرائط الطقس تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.