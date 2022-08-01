رئيس الوزراء يتفقد العيادات الثابتة بالمدرسة الثانوية التجارية بكفر داود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

خلال زيارته لقرية كفر داود التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، العيادات الثابتة بالمدرسة الثانوية الفنية التجارية بالقرية، كما استمع لشرح حول أعمال القافلة الطبية الموسعة التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة "صناع الخير للتنمية" وجامعة طنطا، التي انطلقت أعمالها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ البحيرة ورئيس جامعة طنطا.

ويأتي تنفيذ القافلة في ضوء تعاون مجلس الوزراء من خلال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ومؤسسة "صناع الخير للتنمية" وجامعة طنطا لدعم صحة أهالينا في قرى الجمهورية الأشد احتياجًا ويتم تنظيمها بتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالبحيرة.

وأوضح الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء تسعى من خلال تنظيم قوافلها إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تقديم منظومة خدمات طبية متكاملة لدعم غير القادرين، حيث يتم خلال القوافل توقيع الكشف على المرضى وتسليم الأدوية المطلوبة وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمل مقاسات للنظارات تمهيداً لتسليمها لمستحقيها في أقرب وقت وكذلك تشخيص الاحتياج إلى عمليات جراحية وإجراءها تحت إشراف الأساتذة المختصين.

وأشار الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، إلى أن قافلة وادي النطرون تتضمن تخصصات العيون، والجلدية، والقلب والأوعية الدموية، والأطفال، والمخ والأعصاب، والمسالك، والصدر، والعظام، والباطنة، والسكر والغدد الصماء، والجراحة العامة، والأنف والأذن، وأمراض النساء، والأسنان، والأطراف الصناعية على نفقة الدولة.