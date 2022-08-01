مدبولي يتابع خطوات فض التشابكات الحكومية بين الوزارات والجهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف خطوات فض التشابكات الحكومية بين الوزارات والجهات، وشارك بالحضور أو عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة قامت ولا تزال ببذل جهود واسعة في هذا الملف، لاستكمال خطوات فض التشابكات الحكومية وسداد المستحقات المالية البينية بين الوزارات والجهات الحكومية، حتى تستطيع الوزارات الوفاء بالتزاماتها المختلفة، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وشهد الاجتماع استعراض موقف المديونيات بين الوزارات المعنية، مع الإشارة إلى أن هناك لجنة مُشكلة برئاسة وزارة المالية، لإجراء التسويات المطلوبة لهذه المديونيات، عن طريق مقاصات، في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات بين الجهات المختلفة، وكلف رئيس الوزراء وزارة المالية بوضع تصور بهذا الشأن.