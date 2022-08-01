مدبولي يلتقي وزيري الكهرباء والبترول لمتابعة خطط الربط الكهربائي مع الدول المجاورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة خطط الربط الكهربائي مع عدد من الدول المجاورة، وكذا استعراض ما يتم من جهود بشأن إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، فضلا عن استعراض خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة الغاز عالميا، وجهود الحكومة لتصدير الفائض لديها، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال السفير نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى الجهود المبذولة فى خطة الربط الكهربائي مع عدد من الدول المجاورة، وكذا ما تم بشأن خطط الربط مع الاتحاد الأوروبى، حيث يقوم أحد المكاتب الاستشارية خلال الفترة الحالية بإعداد الدراسات اللازمة لذلك، كما أن عددا من المؤسسات الدولية عرضت تقديم الدعم في هذا الأمر، خاصة أن مصر تمتلك قدرات كبيرة وفائضا من الطاقة المتجددة.

وأضاف السفير نادر سعد، أن الاجتماع ناقش أيضا الجهود المبذولة للإسراع في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها خلال الفترة الماضية، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة تسخير جميع الإمكانات من أجل سرعة إقامة هذه المشروعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية كبيرة، كما أنها تعد بوابة جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "سعد"، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة خطة لترشيد استهلاك الكهرباء محليا لاسيما في ظل الظروف العالمية التي تعاني منها معظم الدول المتعلقة بنقص الغاز، وما تقوم به وزارة البترول من جهود لتصدير أكبر قدر من الغاز، والاستفادة بتوفير عائد يوازن مع ارتفاع أسعار المنتجات البترولية الأخرى، التى يتم استيرادها، وفى هذا الصدد تم التوجيه بصياغة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، ولتبدأ جميع الوزارات والجهات الحكومية بنفسها فى التطبيق.