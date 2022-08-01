السيسي يوجه بتطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها لمدينة صناعية للرخام والجرانيت

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير شامل لمنطقة شق الثعبان وتزوديها بكافة الخدمات والمرافق لتصبح مدينة صناعية للرخام والجرانيت.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الاجتماع تناول "استعراض مجمل مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية".

ووجّه الرئيس بتطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى "مدينة الرخام والجرانيت"، بحيث تكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، في إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات المحلية وكذلك الحد من التلوث البيئي، مع إيلاء الاهتمام اللازم برفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة لتطوير مختلف الخدمات بها من كهرباء ومياه وصرف صحي وتغذية كهربائية، وتطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية.