شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصدق على الترخيص لوزير البترول للبحث عن البترول وتنميته بالصحراء الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 159 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك وشركة تراس جلوب غرب غارب إنك وشركة تى جى ان دبليو غارب إنك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية جمهورية مصر العربية. نشر القانون فى الجريدة الرسمية.