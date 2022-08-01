شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2022.. 7 أغسطس بدء التقدم لطلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية " نظام الثلاث سنوات " والمدارس الثانوية الفنية " نظام الخمس سنوات " والمعاهد الفنية " نظام السنتين بعد الثانوية " للقبول بكليات ( التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة ) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2022/2023 وذلك من يوم الأحد الموافق 7/8/2022 على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس أيام .

وكان المجلس الأعلى للجامعات، أكد أنه فتح باب التقدم سيتم مع مراعاة إمكانية مد فترة التقديم مراعاةً لمواعيد ظهور نتيجة امتحانات الدور الثانى للدبلومات والمعاهد الفنية لعام 2022.