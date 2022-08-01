"بتاع نسوان وضربني".. أجنبية تطعن زوجها العرفي بسكين في الوراق والنيابة تحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تباشر نيابة الجيزة، اليوم الاثنين، التحقيق في واقعة شروع سيدة تحمل جنسية دولة عربية، في قتل زوجها العرفي بسبب صفع المجني عليه لها بعد معاتبتها له بتعدد علاقاته النسائية بمنطقة الوراق بالجيزة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على سيدة تحمل جنسية دولة عربية متهمة بطعن زوجها العرفي، وإصابته بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما لتعدد علاقاته النسائية بدائرة قسم شرطة الوراق.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص مصاب بطعن نافذ وادعاء تعدي زوجته مقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أنه أثناء معاتبته زوجة المصاب عرفياً تحمل جنسية دولة عربية له بسبب تعدد علاقاته النسائية نشبت بينهما مشاجرة فقام المصاب بصفعها علي وجهها، والتقطت المتهمة سلاح أبيض سكين وسددت له طعنة نافذة مما تسبب في إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية قائلة "بتاع نسوان وضربني".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.