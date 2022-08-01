الداخلية تكشف ملابسات توقف "توكتوك" على شريط السكة الحديد بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله توقف إحدى مركبات "التوكتوك" على شريط السكة الحديد بإحدى المزلقانات بدائرة قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه حال استقلال (سائق توكتوك "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية) مركبة "التوكتوك" خاصته "بدون لوحات معدنية" ومروره من المزلقان المشار إليه حدث عطل بالمركبة، مما أدى إلى توقفها على شريط السكة الحديد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المشار إليه وبمواجهته أقر بما سبق، وتبين عدم حملة رخصة قيادة.