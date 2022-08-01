توقيع عقد الأعمال الاستشارية الخاصة لإحلال وتجديد محولات السد العالي وخزان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

شهد المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء توقيع عقد الأعمال الاستشارية الخاصة لمشروع إحلال وتجديد محولات القدرة لكل من محطة كهرباء السد العالي ومحطتي خزان أسوان 1 و2 مع اتحاد شراكة (تراكتيبل الألمانية والمهندسون الاستشاريون العرب المصرية) بحضور المهندس ناصر بدران المستشار الفني لشركة المحطات المائية والمهندس إبراهيم عبيد رئيس قطاع المشروعات بالشركة للقيام بالأعمال الاستشارية للمشروع.

والجدير بالذكر أن اتحاد شراكة (تراكتيبل الألمانية والمهندسون الاستشاريون العرب المصرية) قد وقع الاختيار عليه نتيجة فوزه بالمناقصة العامة العالمية لاختيار استشاري المشروع وأن إجمالي قيمة العقد للاستشاري 1.078 مليون يورو (ما يعادل 21 مليون جنيه مصري).

وأكد المهندس هشام كمال رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، أن إجمالي تكلفة المشروع تقدر بـ 41 مليون يورو (ما يعادل 800 مليون جنيه مصري)، حيث يتولى بنك التعمير الألماني KFW تمويل المشروع وفقا لاتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والألمانية.​