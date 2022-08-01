تبدأ بـ1600 جنيه.. "إير سفنكس" أول شركة طيران منخفض التكاليف تنطلق أكتوبر 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تستعد وزارة الطيران المدني لإطلاق "إير سفنكس"، أول شركة طيران منخفض التكاليف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبالتحديد قبل انطلاق جدول تشغيل الرحلات الشتوي؛ لتعمل في شتاء 2022- 2023 من مطارات (الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وسفنكس ومرسى علم وطابا).

وتهدف الشركة الجديدة إلى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وتقديم خدمات جديدة لشريحة كبيرة من المسافرين والسياح بأسعار أقل من شركات الطيران العادية تصل إلى 1600 جنيه للرحلات الداخلية .

وأفادت قيادات قطاع الطيران المدني أنه سوف يكون الكيان الجديد إحدى أذرع الشركة القابضة لمصر للطيران؛ وهو ما يطبق في مختلف دول العالم، وسوف يبدأ تشغيلها بنحو 9 طائرات خلال أكتوبر المقبل، على أن يتضاعف العدد خلال العام المقبل لتوسيع شبكة الشركة، وسوف تسير رحلات داخلية وخارجية بأسعار تنافسية بسبب الصراع الدائر بين شركات الطيران منخفضة التكاليف بالشرق الأوسط، وتستهدف توفير تذاكر بأسعار تنافسية؛ سواء للمواطنين أو الأجانب، تصل إلى نحو 1600 للرحلات الداخلية، وجار الإعداد لجداول التشغيل الشتوي لها والأطقم التي ستطير عليها، وطرازات الطائرات التي ستستخدمها .

وأوضحت قيادات "الطيران المدني" أن الطائرات المقرر تشغيلها تختلف في شكلها وطبيعة الخدمات المقدمة عليها عن الطائرات التقليدية؛ حيث تكون بمقابل مادي، مثل أسعار حمل الحقائب والوجبات والمشروبات وكذلك اختيار المقعد على الطائرة، ويعمل هذا النوع من الطيران الذي يقدم خدمات مختلفة لشريحة معينة من الركاب تختلف عن الراكب العادي؛ بما يجعل سعر التذكرة مختلفة تمامًا، وتكون أقل من نظيرتها التقليدية .