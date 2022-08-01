الجريدة الرسمية تنشر قرار التموين باعتماد تعديلات النظام الأساسي للشركة القابضة للصناعات الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخاص بشأن اعتماد تعديلات النظام الأساسي بالشركة القابضة للصناعات الغذائية "شركة قابضة مساهمة مصرية"، شركة قها للأغذية المحفوظة، والخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة قها للأغذية المحفوظة، بجلستها المنعقدة بتاريخ 17-8-2021، اعتماد تعديلات النظام الأساسي لشركة قها للأغذية المحفوظة المعدل وفقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2021 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1990 لسنة 1991.

وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي: