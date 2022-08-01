رمز جليل.. سفيرة الإمارات بالقاهرة تلتقي الإمام الأكبر بمشيخة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، الاثنين، بمقر المشيخة بالدرّاسة.

وأعربت السفيرة مريم الكعبي عن سعادتها بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدة أنه رمز جليل يقوم بدور عالمي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والسلام العالمي وتعزيز الأخوة الإنسانية وتحسين صورة الإسلام واندماج المسلمين في المجتمعات الغربية.

وأشارت سفير دولة الإمارات بالقاهرة، إلى أن الأزهر يقوم بدور محوري مهم في نشر قيم وسماحة الإسلام ومحاربة الأفكار المتطرفة.

من جانبه، رحَّب فضيلة الإمام الأكبر بسفيرة دولة الإمارات، معربًا عن تمنياته لها بالتوفيق في مهمتها وفترة عملها بالقاهرة، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يضطلع بدور كبير في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بعلاقته المتينة مع دولة الإمارات الشقيقة وقيادتها الرشيدة، وأهمية هذا التعاون في خدمة القضايا العلمية والفكرية وقضايا الأمة على الصعيد العالمي والحوار بين الشرق والغرب.