وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "قطاع التدريب" و"جامعة بني سويف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة بروتوكول تعاون بين (قطاع التدريب) التابع لوزارة الإنتاج الحربي و(معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة) التابع لجامعة بني سويف، بهدف المشاركة والتعاون بين الجانبين في دعم وتطوير الكوادر الشابة المصرية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وريادة الأعمال وفقا لرؤية مصر 2030 ، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة وبحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف.

وقال الوزير مرسي إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار إيمان الجانبين بأهمية الدور الحيوي لتنمية وتدريب وتطوير الشباب والاهتمام بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدولة المصرية في المرحلة الحالية والمستقبلية وذلك لإعداد أجيال من الخرجين المتميزين طبقا لسياسة الدولة بتمكين الشباب، وكذلك حرص الوزارة والجامعة للتعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة لخلق جيل قادر على ربط العلم بالصناعة من خلال تطبيق الأفكار البحثية وتحويلها إلى واقع ملموس.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن مجالات عمل البروتوكول بين الجانبين ستشمل التعاون في العديد من المجالات ومنها التعاون في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية، التعاون في مجال الدراسات الاستشارات الفنية والإدارية وتنفيذ الدورات والندوات وورش العمل المشتركة بين الجانبين ، التعاون فى مجال الدراسات العليا التي تقدمها جامعة بني سويف (دبلومات – ماجستير – دكتوراه) ، التعاون فى تنمية قدرات أعضاء التدريس بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين بما يسهم في رفع قدرات المتدربين.

وأضاف أن البروتوكول سيشمل أيضا القيام بإجراء بحوث علمية أساسية وتطبيقية انطلاقا من إيمان الجانبين بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة والعمل على إطلاق جيل يمتلك طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة ، والعمل على دعم المبادرين الجادين من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات والابتكارات والاختراعات، وغيرها من المجالات الأخرى المتعلقة بالعملية التدريبية وتبادل الخبرات.

من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إلى أن معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أول معهد علمي متخصص في مصر والشرق الأوسط فى تقديم برامج أكاديمية وتطبيقية في مجال تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من التخصصات وهي ( ريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية ، المحاسبة والتمويل والاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إدارة مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، اقتصاديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ) ، كما يمتلك المعهد خبراء متخصصين في مجالات التدريب والاستشارات مما يمكنه من بناء جسر مزدوج بينه وبين المجتمع لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

وأعرب حسن عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع "قطاع التدريب" وهو أحد الكيانات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه جهاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وفنية وكوادار بشرية وتدريبية ومراكز بحثية تساعد على نجاح هذا التعاون.

بدوره، أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة السيد محمد عيد بكر أن هذا التعاون يأتي في إطار التأكيد على إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي وهي التعاون والتكامل بين الوزارات والهيئات والجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية والمحافظات والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية في المجالات المختلفة نظرا لما تمتلكه من إمكانيات ضخمة على كافة المستويات وهو ما سيساعد جامعة بني سويف على تقديم خدمات متطورة في دعم وتطوير الكوادر والخريجين والدارسين بالدراسات العليا في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قام بالتوقيع على بروتوكول التعاون المهندس عصام عبد المعوض عدلى رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي والأستاذ الدكتور أحمد محمود المصري عميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف ، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وعدد من قيادات الوزارة.