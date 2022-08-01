شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تخصص جراجات بمحطات الوسائل الجديدة لتشجيع المواطنين على ترك السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة حرصت على إنشاء أماكن انتظار للسيارات بمحيط محطات المترو الجديدة ومحطات المونوريل ومحطات القطار الكهربائى الخفيف، وكذلك محطات القطار الكهربائى السريع ومحطات الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعى وتقليل استخدامهم للسيارات الملاكى.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات له، أن استخدم وسائل النقل الجماعى، ستعمل على تخفيف الزحام وتقليل التلوث وتوفير المال والجهد على قائدى السيارات، مشيرا إلى أن الوزارة استخدمت مفهوم المحطات التبادلية بين وسائل النقل مثل محطة عدلى منصور التبادلية المركزية، لتسهيل التنقل على المواطنين وتجميع وسائل النقل المختلفة فى مكان واحد.

وأوضح الوزير، أن القاهرة الكبرى تمتلك وحدها 500 كلم من خطوط النقل الكهربائى ما بين المترو والمونوريل والقطار الكهربائى والاتوبيس الكهربائى، بالإضافة الى 2000 كم من شبكة القطار الكهربائى السريع المكون من 3 خطوط والجارى تنفيذه الآن.