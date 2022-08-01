شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وانطلاق موسم تنسيق القبول بالجامعات، ينشر ”الخليج 365” قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة، وذلك تجنبا لوقوع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية التى التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

أولًا الجامعات الحكومية:

1. جامعة القاهرة.

2. جامعة الإسكندرية.

3. جامعة عين شمس.

4. جامعة أسيوط.

5. جامعة طنطا.

6. جامعة المنصورة.

7. جامعة الزقازيق.

8. جامعة حلوان.

9. جامعة المنيا.

10. جامعة المنوفية.

11. جامعة قناة السويس.

12. جامعة جنوب الوادى.

13. جامعة بني سويف.

14. جامعة الفيوم.

15. جامعة بنها.

16. جامعة كفر الشيخ.

17. جامعة سوهاج.

18. جامعة بورسعيد.

19. جامعة دمنهور

20. جامعة أسوان.

21. جامعة دمياط.

22. جامعة السويس.

23. جامعة مدينة السادات.

24. جامعة العريش.

25. جامعة الوادي الجديد.

26. جامعة مطروح.

27. جامعة الأقصر