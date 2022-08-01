شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم: لا يجوز تحويل طلاب الثانوية من الأزهر إلى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها ما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يجوز قبول تحويلات الطلاب بالمرحلة الثانوية، من المعاهد الأزهرية إلى مدارس الوزارة، نظرا للتباين الكبير فى المواد وطبيعة الدراسة فيها، وخضوع طلاب الصف الأول الثانوى العام لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها في الأزهر الشريف.

بدأت أكاديمية الشرطة اليوم الإثنين، تلقي طلبات الراغبين في التقديم بها، إلكترونيا، عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، للحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي، بينما يتم تلقي طلبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام بدءاً من 4 أغسطس.

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر لعيار 21 تسجيل ارتفاع ملحوظ، بـ 5 جنيهات بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار، وبلغ سعر الذهب اليوم من عيار 21 وهو العيار الذي يشهد طلب مرتفع عليه في مصر 1030جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

علنت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة لشحن الحبوب غادرت ميناء أوديسا الأوكراني صباح اليوم الاثنين، حاملة 26 ألف طن من الذرة إلى لبنان.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق بالطابق التاسع لمبنى الشهر العقارى بمنطقة المساحة فى الدقى بعدما انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت عملية إخماد الحريق دون اصابات وتتم عمليات التبريد داخل المبنى.

يعقد مكتب القبول بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة)، الجولة الثالثة من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية، اليوم الإثنين، وذلك لجميع طلاب (الشهادات المعادلة والثانوية العامة)، الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني وقاموا بسداد الرسوم حتى يوم الجمعة الموافق 22 يوليو الجاري.

حذر الخبراء من انتشار الأميبا القاتلة التي تأكل الدماغ في الأنهار والبحيرات في جميع أنحاء أمريكا هذا الصيف، وتعتبر الأميبا، Naegleria fowleri، هي أميبا آكلة للدماغ تعيش في المياه العذبة فى الولايات المتحدة ومعظم أنحاء العالم.

استمع الدكتور مصطفى مديولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، لشرح واف لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة البحيرة، وذلك علي هامش زيارته للمحافظة، ويرافقه عدد من الوزراء وذلك في إطار الزيارات الميدانية التى يقوم بها رئيس الوزراء للمحافظات.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة

شهدت إيطاليا جريمة قتل وحشية، على غرار مقتل الأمريكى من أصل أفريقي جورج فلويد، وذلك بعد أن قُتل أليكا أوجورشوكو، مهاجر نيجيرى يبلغ من العمر 39 عاما فى وسط الشارع، عقب تعرضه لضرب مبرح على يد أحد جيرانه فى بلدة سيفيتانوفا ماركي الساحلية الإيطالية.

نظر فريق من العلماء البولنديين مرة أخرى فى مومياء امرأة "حامل" تنتمى إلى جامعة وارسو ومعروضة فى المتحف الوطني، اتضح أن ما كان يعتبر حتى وقت قريب جنينًا فى جسدها كان عبارة عن عدة حزم، على الأرجح بأعضاء محنطة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز ،حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي، خط الوسط : إمام عاشور – محمد عبد الغني – محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.