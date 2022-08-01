شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 20% من الشعب المصرى يحصلون على دعم نقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن 20% من الشعب المصري سيحصل علي دعم نقدى من خلال برنامج تكافل وكرامة، بعد زيادة عدد الأسرة المستفادة منه لتصل إلي 5 مليون أسرة، مشيرا إلي حجم الجهد الذي يبذل في المشروعات كبير بالرغم من الظروف التي فرضتها الأزمة الروسية الاوكرانية، مشيرا إلي أن مشروع حياة كريمة يأتي علي قمة مستهدفات الحماية الاجتماعية ويوفر فرص عمل للشباب .

وأكد في تصريحات صحفية بالبحيرة أنه لا يوجد محافظة في مصر لا يوجد بها مشروعات قومية، موضحا أن 124 مليار جنيه هي حجم المشروعات في محافظة البحيرة ضمن مشروعات مبادرة " حياة كريمة".

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم جولة تفقدية بمحافظة البحيرة؛ لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري بالمحافظة، يرافقه كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي مستهل زيارته للمحافظة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجولة تأتي استكمالا للجولات التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، سعيا لدفع العمل بهذه المشروعات وتوفير حياة لائقة لأهالينا، رغم كل التداعيات التي تواجهها الدولة المصرية جرّاء الأزمة العالمية الراهنة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاعتماد على المكونات المحلية، قدر المستطاع، في تنفيذ مشروعات المبادرة؛ نظراً لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل كذلك تعزيز فرص توطين الصناعة، والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.