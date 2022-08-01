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الصحة: يمكن الحصول على جرعات كورونا التنشيطية بالوحدات الصحية "إنفوجراف"

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن أخذ لقاح كورونا هام ويحمى من العدوى، مشيرة إلي أنه يمكن الحصول علي اللقاح  وجرعاته التنشيطية في الوحدات الصحية .

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "احمى نفسك وأسرتك من خطر الإصابة بفيروس كورونا واحصل على الجرعة التنشيطية للقاح.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان: يمكن للأشخاص الأصحاء  تلقي الجرعة التنشيطية بعد مرور 6 أشهر من أخذ آخر جرعة للقاح، كما أن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن يمكنهم الحصول علي اللقاح بعد مرور 3 أشهر من أخذ آخر جرعة للقاح.

 

 

 


جرعات كورونا التنشيطية

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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