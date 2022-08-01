"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 65494 حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (137 قطعة سلاح ناري بحوزة 87 متهمًا).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملة 65494 حكم قضائي متنوع.

وتمكنت الحملة من ضبط 172 قضية مخدرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.