بعد إصابة قائده بطلق ناري.. ضبط شخصين سرقا "توك توك" بالإكراه في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، شخصين؛ لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه.

تبلغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة من سائق مركبة "توك توك" أنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة المركز استوقفه مجهولان لتوصيلهما لأحد الأماكن وأثناء سيرهم أشهر أحدهما سلاح ناري "فرد محلي" وهدداه بسرقة مركبة "التوك توك" إلا أنه قاومهما فقام حائز السلاح بإطلاق عيار خرطوش فأحدث إصابته واستوليا على مركبة "التوك توك".

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما (السلاح المستخدم وعدد من الطلقات من ذات العيار) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بقيامهما بالتصرف في مركبة "التوك توك" بالبيع لـ(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة "سيء النية") أمكن ضبطه وأرشد عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.