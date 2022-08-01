مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي عنصر إجرامي شديدة الخطورة بمطروح، مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة –مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا "بلطجة – خطف – سرقة – سلاح" ومحكوم عليه بالحبس سنتين في قضية "ضرب" - مقيم بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بالبحيرة) بأحد الدروب والمدقات الصحراوية المتاخمة لطريق (مطروح / الإسكندرية الصحراوي) بدائرة قسم شرطة مطروح.

تم استهداف المذكور حال استقلاله إحدى السيارات ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها فبادلته القوات، مما أسفر عن مصرعه وعُثر بجواره على (بندقية آلية – 2 خزينة – كمية من الذخيرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.