موظف ادعى تعرضه للسرقة واستولى على أموال الشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، ملابسات ادعاء مندوب بإحدى الشركات بالمنوفية، تعرضه لواقعة سرقة، إذ تبن اختلاسه مبلغ مالي بالاشتراك مع آخر.

تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من (مندوب بإحدى الشركات التجارية) باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل كابينة السيارة قيادته "ربع نقل" عن طريق المغافلة عقب تركه السيارة والتوجه لشراء بعض المأكولات بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن قيام المُبلغ باختلاق الواقعة واختلاس المبلغ لنفسه، وفي سبيل ذلك اتفق وصديقه (مقيم بدائرة المركز) على اختلاق الواقعة وقيام الأخير بالاستيلاء على مبلغ مالي من داخل السيارة وقيام الـمُبلغ بالادعاء بسرقته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثاني وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه مقابل تقاضيه مبلغ مالي، وبمواجهة الـمُبلغ اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.