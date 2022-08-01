من10 ملايين لـ115 مليونا.. قائمة أسعار مشروع إعمار SOUI الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت منصات التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين، حالة من الاثارة والتفاعل الكبير، بسبب انتشار صور لحاجزين في مشروع شركة إعمار الإماراتية الجديد بالساحل الشمالي SOUI، لشراء وفلل تصل لأكثر من 115 مليون جنيه.

وانتهت الشركة التي تنفذ مرحلة جديدة من مشروعها بالساحل الشمالي، من بيع جميع الوحدات التي أعلنت عنها، خلال اليوم الأول لفتح باب الحجز، حيث طُرح 300 وحدة متنوعة بين شقق مصيفية وفيلات وتزين هاوس.

الخليج 365 ينشر قائمة الأسعار لمشروع SOUI بالساحل الشمالي:

1- فيلا صف أول بمساحة ١٠٠٠ دور واحد بـ ١٠٥ مليون جنيه.

2- فيلا صف ثاني على البحر بمساحة 900 متر منهم 700 متر مبني دورين وبدروم بـ115 مليون جنيه.

3- وحدات بمساحة 530 مترا بـ 41 مليون جنيه.

4- وحدات بمساحة 500 متر بـ38 مليون جنيه.

5- وحدات بمساحة 600 متر بسعر 37 مليون جنيه.

6- وحدات بمساحة 420 مترا بعدد 5 غرف بـ19 مليون جنيه.

7- وحدات بمساحة 340 مترا بعدد غرف 3، يصل سعرها إلى 17 مليون جنيه.

8- وحدات بمساحة 320 مترا بعدد غرف 3، يصل سعرها إلى 16 مليون جنيه.

9- وحدات بمساحة 280 مترا بعدد 3 غرف يصل سعرها إلى 14 مليون جنيه.

10- وحدات التوين هاوس بمساحة 280 مترا، بسعر 10 ملايين جنيه.

وتبعد قرية سول الساحل الشمالي 10 دقائق عن محور الضبعة، كما يفصل سول إعمار الساحل الشمالي عن قرية مراسي 35 دقيقة فقط، ويعتبر Soul Emaar Beach قريب من منطقة سيدي عبد الرحمن ومطار العلمين.

وأعلنت شركة إعمار مصر في بيان للبورصة اليوم الاثنين، تفاصيل مشروع "سول " SOUL بالساحل الشمالي.

ووفقا لبيان إعمار، فإنها أطلقت المرحلة الأولى للمشروع وهو مشروع سكني وسياحي وتجاري في منطقة الساحل الشمالي على أرض بمساحة إجمالية 518 فدانًا، وعدد حوالي 2500 وحدة.

وقالت الشركة إن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع نحو 53 مليار جنيه.

وإعمار مصر، هي شركة تطوير عقاري تأسست عام 1997، ولديها عدة مشروعات بينها "أب تاون كايرو" في القاهرة، و"ميفيدا" في القاهرة الجديدة، و"مراسي" في الساحل الشمالي، و"كايرو جيت" في غرب القاهرة.