تهمة وحيدة.. ماذا كشفت تحقيقات النيابة بشأن وفاة وائل الإبراشي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت نقابة الأطباء بيانا اليوم الاثنين، بشأن آخر مستجدات التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أزمة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، كاشفة عن مفاجأة.

وقالت النقابة إن المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي ضد أحد الأطباء.

وبحسب النقابة فإن النيابة العامة قررت استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.

كان النائب العام أمر منتصف يناير، بالتحقيق العاجل في وفاة الإبراشي، بعد أن تقدمت زوجة المتوفى بعريضة إلى النائب العام اتهمت فيها الطبيب المعالج بالتسبب في وفاة زوجها، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كورونا، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل.

كانت تصريحات زوجة الإعلامي الراحل، سحر الإبراشي، بشأن تسبب الدكتور شريف عباس في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه للعزل المنزلي، أثارت جدلا واسعاً.

وكان الكاتب والطبيب خالد منتصر، فجّر تلك القضية، عندما اتهم طبيبًا ذكر الحرف الأول من اسمه (ش)، بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020.