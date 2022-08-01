"جنوبية القاهرة" تناقش ملفات تقنين أوضاع ورش ومصانع شق الثعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا بمقر المنطقة، بحضور العميد ماجد فوزي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمشروع شق الثعبان، والمهندسة جيهان جادو، رئيس حي طره، وممثلي الجهاز التنفيذي لجهاز شق الثعبان، وإدارات الشئون القانونية والأملاك والإيرادات بمحافظة القاهرة وحي طره، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة تقنين الأوضاع وعدد من شركاء التنمية المساهمين في أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان ومهندسي متابعة المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية.

وأكدت جيهان عبدالمنعم حرصها الدائم على عقد اللقاءات بصورة مستمر لمتابعة كافة أعمال التطوير وتقييم مستوى الأداء ورفع كفاءة الأعمال برمتها ولبحث الخطوات التنفيذية والجدول الزمني للانتهاء من أعمال التطوير وجهود فرق العمل المتواصلة لإنجاز الأعمال على الوجه الأكمل.

وتناولت، خلال الاجتماع، أعمال استكمال مدخل المدينة الصناعية لسرعة الانتهاء منها بكفاءة عالية الجودة وفقا للجدول الزمني المحدد لكافة الأعمال من خلال استمرار أعمال التطوير ورفع كافة المخالفات والإشغالات وتكثيف أعمال النظافة اليومية، كما تم الانتهاء من تركيب أسوار الحديد حول الجراج الخاص بسيارات مدخل شق الثعبان.

وفيما يخص ملف تقنين أوضاع أصحاب المصانع والورش، تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية سير الأعمال، وأكدت ضرورة الانتهاء من دراسة جميع الملفات المقدمة في أقرب وقت مع تحديد الجدول الزمني للانتهاء من الأعمال وإزالة أية عقبات أو مشكلات من شأنها عرقلة تقنين الأوضاع وتيسيير كافة الإجراءات من فحص الأوراق ومعاينة المساحات على أرض الواقع ومراجعة ملفات تقنين الأوضاع.