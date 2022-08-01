توجيه جديد بشأن تراخيص البناء في 8 أحياء بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، اليوم الاثنين، اجتماعا مع لجنة فحص تراخيص البناء بأحياء المنطقة الشمالية.

وقد وجه نائب المحافظ، خلال الاجتماع اليوم، بسرعة الانتهاء من أعمال فحص ملفات تراخيص البناء.

وتضم المنطقة الشمالية 8 أحياء وهي: (الأميرية - الزاوية الحمراء - الزيتون - الساحل - الشرابية - روض الفرج - شبرا - حدائق القبة).

وفي سياق آخر، كان قد شدد محافظ القاهرة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم اللجان الفنية والأمانة الفنية بالأحياء لسرعة إنجاز الملفات الخاصة بالمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة التنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة لجان الفحص وحصر كافة المعوقات بهذا الشأن وحلها.

وأضاف أن المحافظة حريصة على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحالات التي استكملت أوراقها، وأن أي تأخير من قبل أصحاب الطلبات في استكمال الأوراق سيؤثر بالسلب عليهم.