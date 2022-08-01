الصحة: مؤشرات بارتفاع معدلات الولادة القيصرية لأكثر من 70%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، اقتراب ظهور نتائج المسج السكاني، والذي ينذر بارتفاع معدل الولادة القيصرية لتزيد عن 70%.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للسكان، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وتحت عنوان "نحو مستقبل يسع الجميع.. فرص الاستدامة وتحديات النمو السكاني".

وأضاف أن آخر مسح سكاني كان عام 2014، وأظهر أن نسبة الولادة القيصرية 52%.

وأكد أن الدولة تسعي لتقليل معدل الولادة القيصرية، حيث أن لها أضرارا عدة.

جدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للسكان، بدأ بعرض تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول القضية السكانية، وأنه يتطلب أن تكون الزيادة السكانية 400 ألف طفل سنويا لمدة 10 سنوات.

وطالب الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بالتفكير في مصلحة الطفل ومستقبله قبل الولادة وليس بعد الولادة، من حيث التعليم والصحة والخدمات ومستوي المعيشة، وغير ذلك من الأشياء المهمة التي يجب التفكير فيها لمصلحة الأبناء.