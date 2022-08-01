شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2022.. رسوب الطالب فى المادة حال حصوله على أقل من 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث أوشكت الكنترولات على الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بخروج النتيجة فى صورتها النهائية استعدادا لإعلانها خلال الساعات المقبلة.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن حصول الطالب على أقل من 50% فى المادة يجعله راسبا ويدخل امتحان الدور الثاني.

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر " موقع الخليج 365" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويقدم ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.