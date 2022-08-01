شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. رئيس الوزراء يتابع عددا من مشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا لوقائع متابعة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعدد من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى محافظة البحيرة.

ويتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة البحيرة، يرافقه عدد من الوزراء، وذلك في إطار الزيارات الميدانية التى يقوم بها رئيس الوزراء للمحافظات.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تستهدف النهوض بمستوى وجودة حياة نحو 60 مليون مواطن في الريف المصري.