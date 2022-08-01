وزير الإسكان يشهد صب خرسانات البرج الأيقوني بأبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من صب الجزء الأول من الأساسات الخرسانية للبرج الأيقوني (يعد من أعلى الأبراج السكنية المُطلة على الساحل)، بمشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والذي تنفذه شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونة بارتفاع أكثر من 250 متراً (68 طابقاً) بإجمالى مسطحات نحو 463 ألف م2، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال شهر يونيو عام ٢٠٢٥، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (54 طابقا) بإجمالى مسطحات نحو 632 ألف م2، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذها خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤.

وأوضح الوزير، أن إجمالى كمية الخرسانة المسلحة التى تم صبها بالجزء الأول من الأساسات الخرسانية "اللبشة" للبرج الأيقوني، بلغت 56 ألف م3، ويتبقي 14 ألف م3 للانتهاء من صب الجزء الثاني من الأساسات الخرسانية، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف لتحويل مدينة العلمين الجديدة، إلى مقصد للسياحة العالمية، مثل مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، وذلك من خلال توفير أنشطة متعددة وخدمات مختلفة بالمدينة، بحيث تكون مدينة صالحة للسكن، والإقامة طوال العام.