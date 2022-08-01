خاص.. حقيقة هدم الحي العاشر بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حقيقة ما يثار بشأن هدم الحي العاشر بمدينة نصر.

وقال صابر، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن الكلام المتداول في هذا الخصوص ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أنه لم يصدر أي قرار بشأن هدم الحي العاشر بمدينة نصر ولا يوجد ما يفيد ذلك، متابعا: مفيش أي إزالات في الحي العاشر بمدينة نصر.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أنباء تفيد بصدور قرار بهدم الحي العاشر بمدينة نصر على غرار قرار هدم بلوكات الحيين السادس والسابع بمدينة نصر.

هدم الحيين السادس والسابع بمدينة نصر

في سياق متصل تستهدف الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة إزالة بلوكات الحيين السادس والسابع بمدينة نصر.

وبحسب تصريحات الدكتور إبراهيم صابر، لمصراوي، قبل أيام، فإنه لا يوجد تراجع عن قرار إزالة بلوكات الحيين السادس والسابع بمدينة نصر.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه يتم في الوقت الحالي تدبير الاعتمادات المالية الخاصة بالتعويضات التي سيتم صرفها للأسر، أو الشقق البديلة.