بروتوكول كورونا الجديد| الصحة تحدد الأعراض وطريقة اكتشاف الإصابات (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حددت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تعريفا لحالات الإصابة بكورونا ضمن بروتوكول العلاج المحدث الذي أصدرته اليوم.

كان الخليج 365 انفرد بنشر البروتوكول الجديد في نسخته السابعة، بعد تعديله وفقا للوضع الوبائي للجائحة وظهور متحورات جديدة، بإضافة عدد من الأدوية وحذف عدد آخر.

وقسمت اللجنة العلمية، الحالات إلى 3 تصنيفات رئيسية يجب التعامل معها إلى أن تثبت الاصابة، تشمل:

أولا الحالات المشتبهة:

وهي الحالات التي تعاني من الحمى أو الكحة أو الإصابة ب3 من الأعراض الآتية: الحمى والسعال والضعف العام والصداع والتعب والألم العضلي والتهاب الحلق وضيق التنفس وفقدان الشهية والغثيان والقئ والاسهال.

- أو هي الحالات التي تعاني من التهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة والتي تعرف بأنها عدوى تنفسية حادة مع أعراض في غضون 10 أيام من العرض (السعال والحمى والاستشفاء)

ثانياً- الحالات المحتملة

هي الحالات التي يكون لديها الأعراض السريرية التي تم ذكرها مع تأكيد ذلك بأشعة الصدر والتي تظهر نتائج توحي بالإصابة بكوفيد-19 بالإضافة إلى بداية فقدان حاستي التذوق والشم في غياب أي سبب آخر محدد أو وفاة شخص بالغ يعاني من ضائقة تنفسية كان على اتصال بهذه الحالات أو مرتبطا وبائيا بمجموعة بها حالة واحدة مصابة ومؤكدة على الاقل.

مع الوضع في الاعتبار ظهور عتامة ضبابية في الرئة من خلال الأشعة أو خطوط جانبية سميكة في الرئة.

ثالثا- الحالة المؤكدة

هي الحالة التي تكون لشخص لديه تأكيد بتحليل ثبت إصابته بفيروس كورونا ويعتبر الاختبار PCR بأخذ مسحة من الأنف هو الاختبار المفضل لتشخيص حالات كورونا.

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