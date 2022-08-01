بنفس النسب المقررة دون زيادة.. بدء صرف السلع التموينية لشهر أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأت منافذ التموين علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين بدال تمويني وفروع جمعيتي والمجمعات الإستهلاكية في صرف المقررات التموينة للمواطنين المقيدين علي بطاقات التموين بواقع 50 جنيه لكل فرد علي البطاقة حتي 4 أفراد و25 جنيه بداية من الفرد الخامس وذلك بالنسب المقررة لكل مواطن ‏على بطاقة الدعم من السلع الأساسية( الزيت – الأرز – السكر ) بالإضافة ‏إلى اختيار المواطن من السلع الأخرى حسب الدعم المقرر له ‏على بطاقة الدعم.

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية انه تم صرف الاستعاضة الأولى لمنافذ توزيع ‏السلع التموينية لشهر أغسطس وأشار الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الزيادة ‏المقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقاً لبرنامج الحماية ‏الاجتماعية الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي ‏رئيس الجمهورية، للأسر الأكثر احتياجاً جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه قريباً، حيث أن تلك الزيادة ‏ستكون لمدة 6 أشهر.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن السلع التي يتم صرفها ‏لمنافذ التوزيع هي سلع ذات جودة عالية وتخضع لرقابة تموينية كبيرة ‏للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، مشيراً إلى أن السيد ‏الأستاذ الدكتور/ علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية دائماً ما يوجه الأجهزة الرقابية بالوزارة، ومديريات ‏التموين بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع ‏التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذلك جودة ‏السلع.‏