القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير عن وظائف، وكانت فى مقدمة البحث وظائف المترو الجديدة، حيث طلبت شركة أمن مترو الخط الثالث شباب للتعيين براتب 3 ألاف جنيه.

شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف المترو الجديدة.. تأمين طبى واجتماعى والسن من 21 حتى 40 عاما والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012