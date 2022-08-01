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وظائف المترو الجديدة.. تأمين طبى واجتماعى والسن من 21 حتى 40 عاما

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القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير عن وظائف، وكانت فى مقدمة البحث وظائف المترو الجديدة، حيث طلبت شركة أمن مترو الخط الثالث شباب للتعيين براتب 3 ألاف جنيه.

 

وفى النقاط التالية الشروط والأوراق المطلوبة. 

 

السن من 21 سنة حتى 40 عاما. 

 

تأمين طبى واجتماعى تتحمله الشركة. 

 

مدة ساعات العمل 10 ساعات. 

 

العمل 6 أيام ويوم واحد أجازة. 

 

تسليم يونيفورم مجانا قبل استلام العمل. 

 

الحصول على الوظيفة أو الاستعلام بدون أى رسوم.

 

الأوراق المطلوبة:

 

"شهادة الميلاد - صورة الرقم القومي - صورة شهادة المرهل - شهادة الخدمة العسكرية". 

 

يتم التعيين فى محطات "عدلي منصور - الهايكستب - عمر بن الخطاب - قباء - هشام بركات - النزهة - نادي الشمس - ألف مسكن - ميدان هيليوبليس - هارون - الأهرام - كلية البنات - ستاد القاهرة - المعرض - مطار القاهرة - العباسية - عبده باشا - الجيش - باب الشعرية - العتبة - ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات".

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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